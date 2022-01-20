Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a giden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 872. gününde de sürüyor. Kent genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık ve soğuk hava şartlarına rağmen eylemdeki aileler, evlatlarını HDP’den istiyor.

Ailelerin direnişine 254. aile Kars’ın Digor ilçesinden gelerek eylemlere dâhil oldu. Anne Kandile Yürek, 2014 yılında, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yahya Yürek için Diyarbakır’ın yolunu tuttu. Anne Yürek “Oğlumu HDP’den istiyorum” dedi.

Nöbetin bir diğer durağı ise Muş... Kar kış demeden eyleme devam ettiklerini ifade eden annelerden Gülbahar Teker, HDP ve PKK’dan çocuklarını istediklerini söyledi. Çocukların teslim olması için çağrıda bulunan Teker “Çocuklar dağda kalmasınlar gelip teslim olsunlar. Devletimiz güçlüdür” diye konuştu.

Evlat nöbeti 858'nci gününde! Aileler çocuklarına 'dön' çağrısında bulundu Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 858’inci gününde de devam ediyor.

Evlat nöbeti 849'uncu gününde, aile sayısı 251 oldu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 849’uncu gününe girerken, 251. aile Silvan ilçesinden evlat nöbetine katıldı.