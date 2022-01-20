Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde yoğun kar yağışlarının etkisini artırması ile yolda kalan araç sayısında ve kazalarda artış yaşandı. Birçok ilde okulların da tatil olmasına neden olan kar yağışı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘kış lastiği kullanımı’ hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Ülkemizde son iki gündür mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ve ana arterlerde dahi zaman zaman trafiğin kesintiye uğradığı görülmektedir" şeklinde başlayan açıklamada, "Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur" denildi.

SÜRÜCÜLERE 'KIŞ LASTİĞİ' KULLANIMI UYARISI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesinde kış lastiği kullanımına yer verilmiş, Bakanlığımızca trafik birimlerimize gönderilen 'Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler' konulu talimatta da bu denetimlerin önemi vurgulanmıştır. Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır."

Lapa lapa yağan kar yolları kapadı: Araç trafiği durduruldu Sivas'ta yoğun bir biçimde devam eden kar yağışı, Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikametindeki ulaşımı sekteye uğrattı.

Trafiğe kar yağışı engeli: Araçların geçişi durduruldu Sivas’ta yoğun kar yaşının etkili olmasıyla birlikte İmranlı çıkışında yüksek tonajlı araçların yanı sıra kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların da geçişleri polis ekipleri tarafından durduruldu.