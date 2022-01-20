Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu kapandığı için evinden çıkamayan kişiler için seferber oldu. Ekipler, yoğun çaba sonucu adreslere ulaşarak zorda kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

30 yıldan bu yana astım ve KOAH hastalığı tedavisi gören 73 yaşındaki Mustafa Ergün, “Biz eskiden çok zahmet çekerdik. Ne sağlıkçı, ne sağlık ocağı, ne hastane vardı. Perişandık o zamanlar. Şimdi ayağımıza kadar sağlık hizmeti geliyor. Nimete bak. Böyle güzellik var mı dünyada. Avrupa’da, Amerika’da yoktur böyle hizmet. Allah belediyemize, devletimize zeval vermesin” dedi.



“SAĞLIKÇILAR BİZİM NEFESİMİZ”



Sağlık çalışanlarının kendisine çok ilgi gösterdiğinin altını çizen Ergün, “Öyle güler yüzlü geliyorlar ki; evladın olsa bu kadar tatlı gelmez yani. Halimizi, hatırımızı soruyorlar. Siz sağlıkçılar bizim nefesimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, canımız, ciğerimiz. Bunlar olmasa biz nefes alamayız. Dün telefon ettim; Yenişehir’den koşarak geldiler. Milyonları versen getiremezsin. Yenişehir gibi bir yerden o fırtınada buraya gelebiliyor yani. Ben böyle bir hizmet görmedim. Evime geldiler; üşüdüm dahi demediler. Hemen beni tedavi ediyorlar. Allah razı olsun” diye konuştu.

Sağlık ekiplerini karşında görünce büyük sevinç yaşayan Mustafa Ergün, yapılan ilaç tedavisinin ardından “Bana nefes oldunuz” diyerek teşekkür etti.



“GARİBAN HASTA İÇİN KOCA BELEDİYE BURADA”



Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Ergün, “Ufacık bir gariban hasta için koca belediye burada. Böyle bir mutluluk var mı acaba. Biz neyiz yani. Belediyelerimizin, cumhurbaşkanımızın sayesinde böyle güzellikler görüyoruz. Bende astım, KOAH, şeker, tansiyon var, ciğerlerim, böbreklerim hasta. Hastalığımız o kadar çok ki, ekmek almaya bile gidemiyorum. Bursa Belediyesi ve Alinur Aktaş’tan Allah razı olsun. Ben hastanede yattım, böyle güler yüz, tatlı dil görmedim. Bursa’dan doktor geldi, tedavi etti” ifadelerini kullandı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Hemşiresi Melike Uzun ise, “İnegöl’e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Mahallesi'nde bulunan hastamız Mustafa amcamız için geldik. Büyükşehir ekipleri yollarımızı açtılar. Onların sayesinde buraya kadar geldik. Amcamızın nefes darlığı var. Bizde ona nefes olabilmek için yolu aşıp geldik. Tedavisini uyguladık. Biz Mustafa amcaya olduğu gibi diğer tüm hastalara bir telefon kadar yakınız. Bize en büyük mükafat hastaların duasıdır” dedi.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar karın altında kaldı Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Park halindeki araçlar karın altında kayboldu.

Türkiye günlerce kara teslim olacak Cuma ve Cumartesi gününden itibaren Batı bölgeleri ve İstanbul dahil yurdun dört bir yanında kar yağışları etkili olacak. Meteoroloji 7 günlük hava durumunu yaptığı haritalı paylaşımla duyurdu. AKOM'dan da açıklama gecikmedi.