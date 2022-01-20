Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Gördes ilçesinde 19 Ocak Perşembe günü okula gitmek için 08.30’da evinden çıkan 11 yaşındaki Furkan Sakız evden ayrıldıktan 5 dakika sonra arkasından saldıran bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.

İMDADINA ESNAF YETİŞTİ

Köpeğin sağ bacağından ısırması üzerine biranda acı içinde yere yığılan küçük çocuğun imdadına çevre esnafı yetişti. Saldırgan köpek ve arkasından gelen diğer köpekleri kovalayan esnaf küçük çocuğu Gördes Devlet Hastanesi acil servisine götürerek tedavisini yaptırdı. Küçük çocuğa 3 gün okula gidemez raporu verildi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Oğluna köpek saldırdığını ve esnaf tarafından kurtarıldığını duyar duymaz hastanenin acil servisine gittiklerini kaydeden Baba Muzaffer Sakız, “Evden 08.30’da çıktı olay 08.35 gibi oldu. Bir tane köpek saldırıyor ama arkasında 2-3 tane daha köpek varmış oradaki arkadaşlar öyle söyledi. Doktor ilk tedavisini yaptı aşılarını yaptı. Herhangi bir ateş veya başka bir durumda tekrar gelin dediler. Şu anda iyi. Şikayetçiyim. Gördes Belediyesi acilen bu köpekleri sokaktan Toplamalı ve barınak yapılmalı. Bir tane daha çocuğumuz, geleceğimiz kesinlikle ve kesinlikle zarara uğramamalı. Bunlar bizim canımız. Bir çocuk daha zarar görse o da bizim canımız. Gördes’te yüzlerce başıboş köpek var. Buna önlem alınmalı.” dedi.

"CANIM ÇOK ACIDI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sakız, “Arkamda gizlice köpek gelmiş bacağımdan tuttu ben de yere düştüm. O da ısırdıktan sonra kaçtı. Bir taneydi ama arkada da köpekler vardı. Bir esnaf yardım etti. Canım çok acıdı. Bu bir daha olabilir. Arkadaşlarımın da başına gelebilir. Bu köpekler arkadaşlarıma da saldırmış. Bunlara bir önlem alınması lazım artık.” diye konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Sokağa çıkmaya korkar hale geldiklerini söyleyen Anne Mediha Sakız, “Ben artık korkuyorum. Mahallemizde çocuklar olsun, yetişkinler olsun herkesi ısırıyorlar. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Gereken neyse yapılsın artık” dedi

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