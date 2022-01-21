Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsü aynı istikametteki tıra arkadan çarptı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüsteki yolculardan çoğu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sarhoş anne el frenini çekmeden araçtan indi, 3 çocuğu kaza yaptı Meksika'da sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın, 3 çocuğunun da canını hiçe sayarak o halde sürücü kaltuğuna oturdu. Yolculuk, bir çukurda son buldu.

Ankara'da feci kaza! Kamyon kadını ezdi ​ Ankara'da meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını kamyon ezdi. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.