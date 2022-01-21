Türkiye Gazetesi

Arnavutköy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy yol ayrımında meydana gelen olayda sürücü M.M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjden karşı şeride geçerek, E.A.'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada E.A hayatını kaybederken, aracın içindeki Ü.E., M.D. ve diğer aracın sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından kazadaki araçlar çekici yardımı ile yoldan çekilmesi sonucu trafik açıldı.

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