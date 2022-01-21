Türkiye Gazetesi

Okulundan 2 yıl önce mezun olan Beyza Nur Babacan, Yalova Uzmanlar Hastanesi’nde hemşire olarak göreve başladı. 22 yaşındaki Beyza Nur, hemşirelik yaptığı hastanede, istirahat gününde hayatını kaybetti.

NÖBETTEN ÇIKTIKTAN SONRA GÖĞÜSÜNDE AĞRI HİSSETMİŞ

Hemşire olarak çalıştığı hastanede, nöbetten sonra eve gidince göğüsünde ağrı hisseden genç hemşire, görev yaptığı hastaneyi aradı. Öğle saatlerine doğru tekrar hastaneye giden Babacan, kontrolleri yapılırken aniden fenalaştı. Genç heöşire doktorların müdahale ettiği sırada hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin aort damarlarının yırtılması olduğu belirlendi.

22 yaşında hayatını kaybeden Beyza Nur hemşire ailesinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

KIZLARINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADILAR

Görevinin ilk yıllarında hayatını kaybeden Beyza Nur Babacan, yaşadığı şehirde Orhangazi'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşar ve Tülay Babacan çiftinin iki kızından biri olan Beyza Nur Babacan’ın cenazesi son kez Hürriyet Mahallesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alındı, genç hemşire için dualar edildi. Baba Yaşar Babacan ile anne Tülay Babacan ve küçük kardeşi Ecrin uzun süre gözyaşı döktü.

Hürriyet Camiinde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile birlikte İlçe mezarlığında toprağa verildi. Genç hemşirenin daha önceden ehrhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Bursa'da bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa oldular Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 metreyi bulan kar yağışında kapanan yolları açtı, belediyeye ait Evde Bakım Birimi ekipleri hastaların imdadına yetişti.

Bursa'da kimya fabrikasında yangın, 5 saat sonunda kontrol altına alındı Bursa'da tekstil yardımcı kimyasalları fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da 20 liralık oyun yüzünden cinnet getirdi: Önce eşini sonra kendini vurdu Bursa’da telefonuna 20 liralık oyun indirdiği için tartıştığı eşini silahla vuran adam intihara kalkıştı. Adamın sağlık durumunun ciddiyetini korurken genç kadının cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.