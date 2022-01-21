Türkiye Gazetesi

İstanbulluların uzun süredir beklediği kar geldi. Şehrin batısında yer alan Belikdüzü'ne lapa lapa kar yağmaya başladı. Vatandaşlar, bu anı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Kar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de de etkisini gösterirken yağış sonrası bölgede trafik yoğunluğu arttı. İstanbul'un genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.