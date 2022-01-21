İstanbulluların uzun süredir beklediği kar geldi. Şehrin batısında yer alan Belikdüzü'ne lapa lapa kar yağmaya başladı. Vatandaşlar, bu anı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Kar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de de etkisini gösterirken yağış sonrası bölgede trafik yoğunluğu arttı. İstanbul'un genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.
İstanbul'da kar yağışı başladı
21.01.2022 - 17:36 | Son Güncelleme: 21.01.2022 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Megaşehre kar, batıdan girdi. Başakşehir'de yağan kar, kısa sürede etkisini gösterdi. Trafik ise kilitlendi.
Etiketler : istanbul,kar,trafik,
817883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/817883.aspx
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