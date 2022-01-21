Erzurum Horasan'a bağlı İnönü Mahallesi'nde acı bir kaza meydana geldi. 12 yaşındaki İbrahim ile 7 yaşındaki kardeşi Hatice Bayrak, karne aldıktan sonra mutlu mesut bir şekilde okuldan çıktı. İki küçük kardeş, evlerinin önünde karla oynayan arkadaşlarıyla karşılaştı, onlara katıldı. İkili, kızakla yokuş aşağı kayarken yoldan geçen otomobil altında kaldı. Ağır yaralanan çocuklar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fare zehrini şeker sanıp yiyen iki küçük kardeş ölümün pençesinde 5 ve 3 yaşındaki iki kardeşin yaramazlığı acı bitti. Kardeşler, dolapta buldukları fare zehrini şeker sanıp yiyince yoğun bakımlık oldu.
Niğde'de soba gazından zehirlenen 2 kardeşten biri öldü Niğde'nin Çamardı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
İki kardeşin kızak keyfi arabanın altında bitti
Erzurum'da iki küçük kardeş, evlerinin önünde karla oynarken dehşeti yaşadı. Kardeşler, kızakla kayarken otomobil altında kaldı.
Erzurum Horasan'a bağlı İnönü Mahallesi'nde acı bir kaza meydana geldi. 12 yaşındaki İbrahim ile 7 yaşındaki kardeşi Hatice Bayrak, karne aldıktan sonra mutlu mesut bir şekilde okuldan çıktı. İki küçük kardeş, evlerinin önünde karla oynayan arkadaşlarıyla karşılaştı, onlara katıldı. İkili, kızakla yokuş aşağı kayarken yoldan geçen otomobil altında kaldı. Ağır yaralanan çocuklar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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