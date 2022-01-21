Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde öğretmenlik yapan 56 yaşındaki Mehmet Kartal, karne töreni sonrası fenalaştı. Hemen hastaneye yetiştirilen kimya öğretmeni Kartal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



KORONA ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GİTTİ

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi’nde görev yapan kimya öğretmeni Mehmet Kartal (56), bu gün okulda öğrencilerine ilk dönem karnelerini verdikten sonra aniden sonra rahatsızlandı. Karne töreninde yer alan meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kartal, korona virüs şüphesiyle Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti.



Korona testi için sıra beklerken fenalaşan Mehmet Kartal’a, acil servis ekibi tarafından müdahale edildi. 30 yıllık öğretmen olan Kartal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

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