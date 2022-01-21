Türkiye Gazetesi

Muğla'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Selim Gürsoy'un kullandığı 48 AGP 266 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Şahinler mevkisinde refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü Gürsoy, hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Serkan Can yaralandı. Can, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ankara'da feci kaza! Kamyon kadını ezdi ​ Ankara'da meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını kamyon ezdi. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.



Sarhoş anne el frenini çekmeden araçtan indi, 3 çocuğu kaza yaptı Meksika'da sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın, 3 çocuğunun da canını hiçe sayarak o halde sürücü kaltuğuna oturdu. Yolculuk, bir çukurda son buldu.