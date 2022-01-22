Türkiye Gazetesi

Bursa Orhangazi'de bir yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyreden Stır'a ardındanda bir otomobile çarptı. Minibüs sürücüsü araçta sıkışırken, minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 11 Acil Servisi ve itfaiye ekipleri geldi.

Araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yolcu minibüsünün sürücüsü araçta sıkıştı ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

YOL KAPANDI, 5 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Yalova Yolu Caddesi bir süre trafiğe kapanan ve yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarının kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Bursa'da kimya fabrikasında yangın, 5 saat sonunda kontrol altına alındı Bursa'da tekstil yardımcı kimyasalları fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı Bursa'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak tarlaya uçtu, 12 yolcu yaralandı.