Türkiye Gazetesi

Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, bazı köylerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muş merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde de etkili olan tipi ve fırtına hayatı zorlaştırıyor. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde iki gün boyunca süren kar yağışının yerini tipi ve fırtınaya bırakması, evleri ve araçları adeta kara gömdü.

Adeta hayatın durduğu köyde tipi ve fırtınanın dinmesiyle pencerelerden güçlükle dışarı çıkabilen köy sakinleri, iş makinelerinin giremediği sokakları kendi imkanlarıyla açtı. Kar kalınlığının 1,5 metrenin üzerine çıktığı köyde tüneller oluştu.

"İKİ GÜN BOYUNCA EVDEN ÇIKAMADIK"

Köyde yaşayan vatandaşlardan Sabri Yöndem, köyde 2 gün boyunca kar yağdığını ve fırtınadan dolayı dışarı çıkamadıklarını söyledi. Bir metreden fazla kar yağdığını anlatan Yöndem, "Yollar, sokaklar kapalıydı. Hayvanları dışarı çıkaramadılar. Hayvanları içeride beslediler. Köyde hayat durdu" dedi.

"TÜNEL AÇARAK EVDEN ÇIKTIK"

Vatandaşlardan Hüseyin Omur ise 2 gün boyunca köyde fırtınanın yaşandığını ifade ederek, "Biz de, hayvanlarımız da içeride kaldık. Hayvanlara günde sadece bir kez yem verebildik. Çok fırtına vardı. Camların, kapıların hepsi kardan kapanmıştı. Tünel açarak evden çıktık" diye konuştu.

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