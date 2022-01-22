Türkiye Gazetesi

Bursa Millet Mahallesinde bulunan bir kuruyemiş dükkanına hırsız girdi. Sabaha karşı gelen hırsızlar, kuruyemişçi dükkanının kapısını güçlükle açtıktan sonra içeri girdiler.

Etrafı gözetleyen hırsızlar sigaraların bulunduğu bölüme gelerek tezgahta bulunan toplamda değeri 30 bin tl eden sigaraları alarak kaçtılar ve gözden kayboldular.

Kuruyemişçiye giren hırsızlar 30 bin TL değerinde sigara çalıp kaçtı. Sabah dükkanı açmaya gelen iş yeri sahibi sigara bölümünde hiçbir sigaranın olmadığını görünce şok geçirdi.

DÜKKAN SAHİBİ ŞOK GEÇİRDİ

Sabah saatlerinde dükkanını açmak için gelen kuruyemişçi dükkana girdiğinde karşılaştığı manzarayı görünce şok geçirdi. Dükkan sahibi duurmu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ve hırsılzarın peşine düştü.

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