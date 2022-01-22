Türkiye Gazetesi

Adana’da 12 Ocak günü saat 08.30 sırlarında Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesinde meydana gelen olayda poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, yemek için dışarı çıkarken husumetlisi Rıfat Ö. İle arkadaşları Gökhan Ö. ve Tarık B. ile karşılaştı. Otomobilden inen Rıfat Ö. ile Toraman tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine tabancayla ateş etti. Bu durumu gören Gökhan Ö’de otomobilden inip Toraman’a doğru ateş etmeye başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Toraman vurularak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden olay yerine gelen şüpheliler, otomobille Toraman’ı bir özel hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Ameliyata alınan Mücahit Toraman kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi.

YAN YANA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelilerden Gökhan Ö. ve Tarık B. ile onların saklanmasına yardımcı olan Arif Ö.’yü gözaltına aldı. Rıfat Ö. ise bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan Ö. ile Tarık B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rıfat Ö.‘nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mücahit Toraman’ın katiliyle yan yana olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman’ın husumetlisi Rıfat Ö. ve katili Gökhan Ö. ile yemek masasında oturduğu görüldü.

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