Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan girişimci Mehmet Özata, balon balıklarının derisinden ayakkabı, cüzdan, çanta ve anahtarlık yapabilmek için çalışmalara başladı. Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOMA) Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmada ilk olarak kadın çantası üzerine yoğunlaşan girişimci Özata, konusunda uzman bir kişiye balon balıklarının derilerini götürdü.

Tanesi 1 kiloya yakın 7 balon balığının derisi özel işlemlerden geçirilip tabaklama yöntemiyle hazır hale getirildi.

Ardından işlemden geçen balon balığının derileri tamamen değerlendirerek bir çanta yapıldı. Bununla yetinmek istemeyen girişimci, telefon ve tablet kılıfı, anahtarlık ve cüzdan da yapmak istiyor.

Balon balığı derisinden çanta yapan girişimci Mehmet Özata, deriyi cep telefonu ve tablet kılıfı, cüzdan, anahtarlık vb. aksesuar ürünlerinde de kullanmak istiyor.

PARMAĞINI BALON BALIĞI KOPARAN ÇOCUK HABERİNDEN ETKİLENMİŞ

Balığın derilerinden çantayı yaptıran girişimci Mehmet Özata, 2018 yılında İskenderun’da bir çocuğu balon balığı ısırması nedeniyle parmağının koptuğu haberini okuyunca çok etkilendiğini ve 3 yıl önce BAYOMA Projesi’ne dahil olduğunu söyledi. Çalışmalar sırasından balon balığının derisinin çok kaliteli olduğunu farkden Özata, tekstilde kullanmak üzere girişimlere başladıklarını söyleyerek, “Bunlardan ayakkabı, çanta, cüzdan, anahtarlık üzerine çalışmalara başladık. Bu işte başarılı olunca aynı zamanda patentine başvurduk. Şimdi bir tekstil ürünü olarak kullanılmasını sağlayacağız. Çok şık ve güzel bir çanta oldu” ifadelerini kullandı.

'YASAK OLAN AV HAYVANLARININ AVLANMASININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR'

Girişimci Mehmet Özata projenin hem balon balığının popülasyonunu dengelenmesi hem de yasak olan av hayvanlarının avlanmasının önüne geçilmesi adına önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı. Özata, "Av hayvanlarında egzotik deri olarak geçiyor, o hayvanların avlanması yasak olduğu için balon balıkları onların yerini alacak. Doğadaki diğer av hayvanların derisi yerini alacak. Baktığınız zaman balon balıklarının deri desenleri birbirinden hep farklı. Bunları tabaklama yöntemiyle hepsi egzotik deri dediğimiz farklı desenli ürünler oluşturmaya imkanı da sağlıyor" diye konuştu.

'CEP TELEFONU VE TABLETLERDE KULLANIMI İÇİN İNCELEMEDE'

Özata, balon balığının derisinden telefon ve tablet kılıfı yapımı üzerinde çalıştıklarını da söyleyerek, "Telefondaki manyetik alanı tutma özelliğini test için incelemeye gönderdik. Eğer iyi bir sonuç gelirse, radyoaktif maddeleri emen bir özelliği tespit edersek onun üzerinden telefon ve tabletlerde kılıf olarak kullanmayı düşünüyoruz. Hem görüntü olarak güzel bir görüntü ortaya çıkacak hem de sağlıklı bir ürün olacak" dedi.

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