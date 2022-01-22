Türkiye Gazetesi

Kış turizminin gözbebeği olan Uludağ'da sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tatilciler gelmesiyle oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri gördüğü Uludağ'da pistler doldu taştı. Kar kalınlığının 105 santimetreyi bulduğu zirvede, kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla karın tadını çıkarttı.

Otele verecekleri tek gece fiyatına aylarca Uludağ’da tatil yapıyorlar Kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ’a gelen otele verecekleri 1 gecelik parayla aylarca tatil yapıyor.