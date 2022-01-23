Türkiye Gazetesi

2 yaşındaki Mehmet Yuşa, ölümüyle kahretti. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki çocuk, kuzeniyle birlikte oyun oynadığı esnada kabusu yaşadı. Bir anda oynadığı fındıklardan birini yemeye çalışınca nefes alamayan Mehmet Yuşa, hayatını kaybetti.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ AMA KURTARILAMADI

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin anneannesi ve dedesini ziyarete gittiği sırada kuzenleriyle beraber oyun oynarken fındık yediği öğrenilen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca’nın boğazına fındık kaçtı. Bu sırada komşuda olduğu öğrenilen anne Ayşenur ve Özcan Karaca eve gelerek minik çocuğun boğazına takılan fındığı almaya çalıştı. Minik Mehmet Yuşa Karaca, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Burada burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik çocuk Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca hayatını kaybetti.

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE DÜNYAYA GELMİŞTİ

Hayatını kaybeden ve ailenin tek çocuğu olan minik Mehmet Yuşa Karaca’nın, 6 yıllık evli olan ailenin tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi. Minik Mehmet Yuşa, Ünye Büyük Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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