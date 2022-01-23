Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR



Kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz kazanın nedenİ belirlenemezken ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.

Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var Amasya’da karla kaplı yolda kontrolünü kaybeden yolcu otobüsü yoldan çıkarak savruldu. Trafik levhasına çarparak durabilen otobüste yolculardan 12’si yaralandı.