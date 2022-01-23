Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle buz tutan yollar adaeta can pazarına dönüşmüş durumda. Bursa'nın İnegöl ilçesinde merkeze doğru hareket eden araç buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Yolun kenarındaki bariyerleri aşan araç dere yatağına uçtu. Kazada şoför hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) ise yaralandı.

Dere yatağına uçan araçta bulunan 3 kişi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞOFÖR SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Buzlanma nedeniyle dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden çıkmayarak hayatını kaybetti. Cesedi, bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkardı.

Öte yandan şoförünün öldüğü otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla kurtarılırken, yaralılar ise olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kapısı açılan otomobil kazaya sebep oldu: Yaralılar var Samsun'da kapısı açılan otomobilin sebep olduğu kazada 7 kişi yaralandı.

TEM'de 3 otomobil kaza yaptı Akşam saatlerinde İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan TEM otoyolu’nda üç otomobil birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı. Bir süre trafiğin akmadığı otoyolunda kazaya karışan otomobiller çekildikten sonra trafik normale döndü.

Kavşakta ambulansa yol vermek isteyen otomobil kaza yaptı: 11 yaralı Samsun'da kavşakta peşinden gelen ambulansın siren çalması üzerine yol vermek için kırmızı ışıkta geçen otomobilin kapalı kaza kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.