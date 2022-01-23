Türkiye Gazetesi

Eğitim-öğretim yılının ilk dönemi bitmesiyle milyonlarca öğrenci karne heyecanını yaşadı. Adana’da 460 bin 71 öğrenci karnesini aldı. Tüm Restoranlar Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş ise merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kebapçısında takdir ve teşekkür belgesini alıp gelenlere ücretsiz Adana Kebap dağıtmaya başladı.

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANA ADANA KEBAB

Geçmiş yıllarda da bu uygulamayı yaptıklarını söyleyen Serttaş, “Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Bizde takdir ve teşekkür belgesini alıp gelen 5 bin öğrenciye Adana Kebap dağıtalım istedik. Aileleri ve karneleriyle gelen bütün öğrencileri bekliyoruz” dedi. Takdir belgesi alıp kebap yemeye gelen Efe Altunok ise uygulamayı çok beğendiğini söyledi.

ÇOÇUKLARA MORAL OLDU

Karne alan kızıyla birlikte kebap yemeye gelen Hüseyin Karatoprak, “Biz anne ve babalar olarak kendi ücretimizi ödüyoruz. Çocuklarımız için böyle bir uygulama yapılmış olması da çok mutlu etti. Hem Adana’nın tanıtımına hem de çocuklara moral olması açısından çok güzel” diye konuştu.

TV+'tan çocuklara karne hediyesi Dijital televizyon platformu TV+, çocukların yarıyı tatilini eğlenceli geçirmeleri için tüm Premium çocuk ve belgesel kanallarını üyelerine açtığını duyurdu. Seçili kategorilerdeki bütün içerikler 31 Ocak’a kadar tüm abonelere açık olacak.