Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir'in 11 ilçesinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Karaburun ilçesi merkezli, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 54 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.
40 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
18 Ocak günü toplam 65 şüpheliye yönelik 40 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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