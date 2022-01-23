Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalara bir yenisi de Düzce'den eklendi. Aralarında otobüs ve kamyonların da bulunduğu yaklaşık 37 araç, Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkii İstanbul istikametinde birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre; 3'ü ağır toplamda 18 kişi yaralandı. Yaralılar, yoğun kar yağışı nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerinde bulunan vatandaşların ise otogara ulaşımı sağlanacak.

"YARALILARIMIZIN HASTANEYE SEVKİ YAPILDI"

Kaza alanında incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Maalesef islemediğimiz bir durum. Allah beterinden korusun. Yaklaşık 37 aracın karıştığı bir zincirleme kaza söz konusu. 3'ü ağır 15 normal olmak üzere 18 yaralımız var. Yaralılarımızın hastaneye sevki yapıldı. Geri kalan vatandaşlarımızın da otogara sevki yapılıp memleketlerine gitmeleri sağlanacaktır. Yol trafiğe açıldı, yavaş yavaş araçların çekimi devam ediyor. Kaza yapan araçların çekiciler ile götürülmesi söz konusu" dedi.

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