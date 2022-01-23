Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2021’de 1 milyon 47 bin 975 bebek doğdu. Bu bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

EN ÇOK ZEYNEP İSMİ KOYULDU

Kız bebeklere ise en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.

Sandığınızdan daha tehlikeli: Hamilelikte grip bebek ölümlerine neden olabilir Hamilelikte geçirilen gribin vücuttaki bazı etkileri dolayısıyla ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçlara neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, anne adaylarına uyarılarda bulundu.