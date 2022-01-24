Türkiye Gazetesi

İzmir'de bir evde yangın çıktı, 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Yangın, dün öğlen saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi 3611/2 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek söndürdü.

80 YAŞINDAKİ ADAM YANARAK ÖLDÜ

Yangının ardından eve giren ekiplerin yaptığı kontrollerde, bir kişinin mahsur kalması sonucu yanarak öldüğünü tespit etti. Yapılan kontrollerde ölen kişinin 80 yaşındaki Aziz Atmaca olduğu belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekiplerinin de yangının çıkış nedenini araştırdığı belirtildi.



92 yaşındaki adam konteynerde yanarak öldü Sivas’ta 92 yaşındaki bir vatandaşın yalnız yaşadığı konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yaşlı adam konteynerde yanarak hayatını kaybetti.



Feci şekilde yanarak ölen 3 çocuk için DNA testi yapıldı İzmir'de yangında feci şekilde hayatını kaybeden 3 çocuğun, kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerçekleştirildi.