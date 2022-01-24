Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: '24 Ocak 2022 hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi' sorularının cevapları merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Özellikle dün etkisini yurt genelinde hissettirmeye başlayan kar yağışı Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini gün içerisinde sürdürecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.

Yağışların Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken Muğla, Antalya ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri ile Konya, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek.

İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başladı. E-5 karayolu karla kaplanmaya başlarken, sürücülerin görüş mesafesi de düşmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Muğla ve Antalya için turuncu kodlu uyarı verirken Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tunceli içinse sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde yaşayan vatandaşların yoğun kar yağışı ve fırtına konusunda dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi.

24 Ocak 2022 hava durumu tahmini

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -4

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte kuzey ve batısı ile boğaz çevresinde yer yer yoğun olması bekleniyor.) 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5

Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 1

Adana: Çok bulutlu 9

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kentin kıyı kesimleri gündüz saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerleri kar, doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 8

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -3

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde 1

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için hayatı uyarı Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için hayati uyarıda bulundu, bölgede kuvvetli fırtına bekleniyor işte detaylar..

Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı etkili oldu İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenirken, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.