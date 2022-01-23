Türkiye Gazetesi

Sabri Çelebi, kendisi hakkında soruşturma yürüten ve başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan polisler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sabri Çelebi’nin avukatı Hakan Sarıhan tarafından müvekkili Sabri Çelebi adına yapmış olduğu suç duyurusu dilekçesinde, Çelebi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca soruşturma yürütüldüğü ve bu soruşturmanın kurmaca ve asılsız ithamlar üzerine olduğu öne sürüldü. Soruşturmayı yürüten ekibin başında bulunan polislerin ‘rüşvet’ suçundan tutuklandığı iddia edildi. Bu sebeple de kendisi hakkında yürütülen soruşturmanın güvenilirliğinin zedelendiği ve kurmaca olduğu öne sürüldü

Dilekçede, ilgili polislerin ‘rüşvet’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Çelebi hakkında yürütülen soruşturmanın da güvenilirliğinin zedelendiği öne sürüldü. Sabri Çelebi’nin iş adamı olduğunun belirtildiği dilekçede, soruşturma kapsamındaki eylemlerle hiçbir ilgisinin olmadığı ve hakkındaki soruşturma nedeniyle ticari ve kişisel itibarının zedelendiği, maddi ve manevi zarara uğradığı aktarıldı. Dilekçede, müşteki olduğu iddia edilen kişilerin polis baskısı altında yönlendirme ile aleyhe ifade vermeye zorlandığı ve müştekilere ifade vermedikleri takdirde 5 yıl boyunca özgürlüklerinden mahrum kalacaklarının söylendiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan müştekilerin gözaltı süreleri dolduktan hemen sonra avukatları aracılığıyla baskı ve tehdit altında tanımadıkları kişilerin aleyhine ifade vermiş olmaları sebebiyle psikolojik ve fiziki şiddet sonucu zorla aleyhe ifade verdirten polislerden şikayetçi olduklarının belirtildiği dilekçede, Sabri Çelebi’nin Beyoğlu’nda bulunan işletmesine yapılan operasyonda kameraların şüpheli polisler tarafından kapatılarak, delil karartma yoluna gidildiği iddia edildi. Operasyonun kamera görüntülerine ilişkin olarak rapor alındığını ve mekana giden kişilerin baskı ve tehdit uğramadığının tespit edildiği iddia edildi. Tüm şüphelilerin tespit edilmesinin istendiği dilekçede, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ve ‘rüşvet’, ‘suç uydurma’, ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘görevi’ kötüye kullanma’, ‘suç delillerini gizleme’ ve ‘kişilik haklarına saldırı’ suçlarından soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.