Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı yabani hayvanların sık sık şehre yakın yerlere inmesine neden olurken aç oldukarı yiyecek bulamayan hayvanlar şehre yakın noktalarda görüldü.

Son olarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir vaşak, Erzurum dağlarında karla kaplı yollar arasında görüldü.

Karlı havaların etkili olmasıyla beraber aç kalan yabani hayvanlar şehir merkezlerine yakın noktalara inmeye başladı.

Nesli tükenme tehlikesinde olan ve sık görünmeyen türlerden olan vaşak vatandaş tarafından görüntülendi.

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