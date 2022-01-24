Türkiye Gazetesi

Beşiri ilçesinde 15 yaşındaki Ahmet Eren’in babası koronavirüse yakalanarak karantinaya girdi.

Bir çalışanın da hasta olması nedeniyle eleman eksikliği yaşanınca Ahmet Eren babasının yerine işe gitti.

AHMET'İ VURUP, İKİ ÇALIŞANI DA BAĞLADILAR

Gece 03:00'te petrol ofisine gelen maskeli hırsızlar, kendilerine direnene Ahmet Eren'i başından ve göğsünden vurdu. Talihsiz genç aldığı kurşun yaralarıyla olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki çalışanı da olay yerinde bağlayan hırsızlar, kasada bulunan paraları ve bilgisayarları alarak kayıplara karıştı.

İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İkiköprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin olayın aydınlatılması için çalışma başlattığı belirtildi.

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