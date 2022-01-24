Türkiye Gazetesi

İstanbul’da devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi, gerek havadan gerek karadan gerek ise denizden bir çok noktada ulaşımlar durdu. Son olarak İstanbul Havalimanı'nda bazı uçak seferleri kuvvetli yağış sebebiyle iptal edilmişti, birçok yolcu endişeli bir şekilde bekleyişine devam etti. Uçuşları iptal olan yolcular limandaki havayolu şirketlerinin bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.



YARIN SABAH 4'E KADAR UÇUŞ YOK

Hava muhalefeti nedeniyle üç gün boyunca Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları’nda çok sayıda sefer iptal olurken, bugün de yağışın tipiye dönmesiyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar yarın sabah saat 04.00’e kadar durduruldu. Çok sayıda yolcu ise havalimanında yeniden bilet alarak gitmek istedikleri şehre uçmayı bekliyor. Uçuşları iptal olan binlerce yolcu, havayolu şirketlerinin terminal binasındaki satış ofislerinde metrelerce kuyruk oluşturdu.



GİŞELERDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uçuşların iptal olması nedeniyle Adana’ya gidemeyen yolculardan Mehmet İhsan Korhan, “Meksika’dan gelmiştim. İç hatlara Adana’ya saat 15.30’a bilet aldım ama maalesef hava şartlarından dolayı iptal olduğunu söylediler. Geri gitmeye çalışıyorum. Otobüsle gitmeyi düşündüm ama giden arkadaşlarım yolda kalmış, ben de burada kaldım. Uçağa binmeden bileti aldıktan 15 dakika sonra uçak iptal olduğu haberi geldi. Şimdi de yeni bir Adana uçağı bulmak için uğraşacağım” dedi.



Yoğun kar İstanbul’u teslim aldı: Yollar kilit, metro ve metrobüste insan seli Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte, toplu taşımalara yönelen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Metro ve metrobüs duraklarında adeta insan seli yaşandı.



İstanbul Havalimanı'nda bütün uçuşlar 04.00'a kadar iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kar sebebiyle ertelenmişti. Ardından uçak seferlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili İGA'dan açıklama yapıldı.