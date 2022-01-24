Türkiye Gazetesi

İstanbul'da iki gündür etkili olan kar, hayatı felç etti. Akşam mesai çıkışı başayan trafik, gece saatlerine kadar devam etti. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 00.00 itibariyle mehaşehirde trafik yoğunluğu yüzde 90. Vatandaşlar saatlerdir evine gidemiyor. Ekipler ise yolları açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak lapa lapa yağan kar yine yollar kapıyor.

KÖPRÜLER KİLİTLENDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kilit durumda. D-100'de trafik Kartal'dan başlayıp Büyükçekmeye'ce kadar devam ediyor. TEM Otoyolu ile Basın Ekspres'te benzer vaziyette. Sadece sahil yolu Bakırköy ile Eminönü arası ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk yaşanmıyor. Şehrin ara sokaklarında bile ilerlemek pek mümkün görünmüyor.

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Yoğun kar İstanbul’u teslim aldı: Yollar kilit, metro ve metrobüste insan seli Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte, toplu taşımalara yönelen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Metro ve metrobüs duraklarında adeta insan seli yaşandı.