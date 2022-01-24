Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giderek çıkan yangını söndüren ekipler, evde yaşayan adamı balkonda buldu. İlk müdahalesi yapılan talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.



DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı binada yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İçeriye giren ekipler ev sahibi Mehmet Küçük'ün balkonda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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