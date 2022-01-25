Türkiye Gazetesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

HAVA ŞARTLARI ZORLUYOR

Daha önce yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı sebebiyle bütün uçuşlar 18.00'a kadar askıya alınmıştı. Bu saat daha sonra yapılan açıklama ile sabah 04.00'e çekilmişti.

YOLCULAR HAVALİMANINDA KALDI

Hava muhalefeti nedeniyle üç gün boyunca Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları’nda çok sayıda sefer iptal olurken, bugün de yağışın tipiye dönmesiyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar yarın saat 13.00’e kadar durduruldu. Çok sayıda yolcu ise havalimanında yeniden bilet alarak gitmek istedikleri şehre uçmayı bekliyor. Uçuşları iptal olan binlerce yolcu, havayolu şirketlerinin terminal binasındaki satış ofislerinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

GİŞELERDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uçuşların iptal olması nedeniyle Adana’ya gidemeyen yolculardan Mehmet İhsan Korhan, “Meksika’dan gelmiştim. İç hatlara Adana’ya saat 15.30’a bilet aldım ama maalesef hava şartlarından dolayı iptal olduğunu söylediler. Geri gitmeye çalışıyorum. Otobüsle gitmeyi düşündüm ama giden arkadaşlarım yolda kalmış, ben de burada kaldım. Uçağa binmeden bileti aldıktan 15 dakika sonra uçak iptal olduğu haberi geldi. Şimdi de yeni bir Adana uçağı bulmak için uğraşacağım” dedi.

KARADAN GİRİŞ DE KAPALI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle halihazırda 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı bildiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu açıkladı.

Açıklamada, 6 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığı, İstanbul ve Adıyaman havaalanlarının da uçuşa kapatıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir." ifadesi kullanıldı.

Yoğun kar İstanbul’u teslim aldı: Yollar kilit, metro ve metrobüste insan seli Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte, toplu taşımalara yönelen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Metro ve metrobüs duraklarında adeta insan seli yaşandı.