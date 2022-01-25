Türkiye Gazetesi

İstanbu Valiliği şehirde yaşanan kar yağışı sonrası mahsur kalanları tahliye etmeyi sürdürürken özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç giriş kısıtlaması devam edecektir" denildi.

MEGAKENTTE KABUS GÜNÜ

İstanbul dün akşam saatlerinde adeta kilitlendi. Şehrin özellikle Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçesi ile çevresinde görülen tipi halindeki yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Alınan tedbirler yetersiz kalınca eve dönüş telaşına düşen on binlerce vatandaş yolda kaldı. Özel araçlarında bulunanlar yolun açılmasını, duraklardakiler de saatlerce toplu taşıma vasıtasını bekledi. Çok sayıda vatandaş da tipi altında yürümeyi tercih etti.

Kamu çalışanlarının dünkü mesaisi 15.30’da sona ererken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya peş peşe paylaşımlarıyla şu uyarıları yaptı:

> AVM’ler saat 19.30’da kapatılacaktır.

> Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki şehirlerarası otobüs çıkışları yarın (bu sabah) saat 13.00’e kadar durdurulmuştur.

> Trakya yönünden İstanbul’a araç girişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir.

Daha sonra İstanbul’a girişler Kocaeli ile Bursa ve Yalova yönünden de durduruldu. Yalova’dan ayrıca İzmir yönüne de trafiğe izin verilmedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü daha sonra Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar da kar engeline takıldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, tüm uçuşların bugün saat 13.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı. THY de bu doğrultuda sabah 13.00’e kadar söz konusu havalimanından seferlerine ara verdi.

İBB cenazeyi yolda bıraktı, yardıma ilçe belediyesi koştu İBB cenaze aracı ile vefat eden yakınlarının cenazesini taşıyan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İBB aracındaki şoför ve imam cenazenin yakındaki bir camiye taşınması gerektiğini söylerek kontak kapattı. Yardıma Sultangazi Belediyesi koştu.

BAKANLAR İNCELEMEDE BULUNDU

İstanbul'da krize dönüşen kar çilesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde incelemelerde bulundu ve araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti.

Soylu, yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Bağcılar'dan yaklaşık 4 kilometre boyunca uzun araç kuyruklarının oluştuğu Başakşehir istikametine doğru yürüyerek incelemelerde bulunurken, araçlarında mahsur kalanları da ziyaret etti.

Marmaray seferleri kar sebebi ile uzatıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecekğini duyurdu.

Yoğun kar İstanbul’u teslim aldı: Yollar kilit, metro ve metrobüste insan seli Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte, toplu taşımalara yönelen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Metro ve metrobüs duraklarında adeta insan seli yaşandı.