Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı bazı şehirlerde vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı yerler de ise eğlence haline geliyor. Sakarya Adapazarı'nda kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.

Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşın kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.

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