Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşanan kar fırtınasına kimi yolda kimi ise AVM'de yakalandı.

O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul'da bulunan çok sayıda vatandaş yoğun kar yağışı nedeniyle içeride mahsur kaldı.

ÇORBA VE KUMANYA DAĞITILDI

Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edilirken, yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi.

İçeride kalan vatandaşlara Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı.

AVM'nin içi gibi otoparkıda tamamen doldu. Yola çıkamayan yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı bugün de sürecek İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte trafiği durma noktasına getiren yağışın bugün de aralıklara devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Doluluk artışa geçti Birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Kar şehir trafiğini felç ederken, barajlarda ise yüzleri güldürdü. Doluluk oranının yüzde 54.11'e yükseldiği öğrenildi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.