Türkiye Gazetesi

Amasya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Taşova Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri, Amasya İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli personel Yusuf Özkan’ın (34) Sepetli Köyü Yaylası'nda mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 2 gün süren çalışma sonucu yol açıldı fakat yaylada mahsur kalan Yusuf Özkan’a ulaşılamadı. 24 Ocak Pazartesi günü İlçe Özel İdare ekiplerinin yolları açması ile traktörlerle arama çalışmasına katılan köylüler gecenin ilerleyen saatlerinde Yusuf Özkan’ın cansız bedenine ulaştı. 34 yaşındaki iki çocuk babası Özkan'ın cansız bedeni yayla evinden 8 kilometre uzakta bulundu. Donarak öldüğü belirlenen Özkan'ın yayladan kendi imkanlarıyla orman yolunu kullanarak inmeye çalıştığı belirtildi.

İki çocuk babası Özkan son yolculuğuna uğurlandı

2 GÜN DİNLENMEK İÇİN YAYLA EVİNE GİTMİŞ

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir personelimizin çocuğu, cuma günü akşam yaylada kalmak ve 2 gün dinlemek üzere ailenin ifadesiyle yayladaki evine gidiyor. Yoğun karla beraber çocuğa bir türlü ulaşılamıyor ama diğer taraftan da aile, yaylaya bağlantılı olabilecek yakın bir noktadan kendi imkanlarıyla yaylaya ulaşıyor. Yayla evinde çocuğun olmadığını fark ettikten sonra da yayladan aşağıya izi takip ederek, köy istikametine doğru 8 ya da 9 kilometrelik istikamette bu gencimizin hayatını kaybettiği fark ediliyor, bulunuyor" dedi.

Yusuf Özkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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