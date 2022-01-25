Türkiye Gazetesi

Ankara’da meydana gelen evlat cinayetinin altından yasak aşk çıktı. Kızı Esmanur Çakmak’ı boğarak öldüren katil annenin, yasak ilişkisinin ortaya çıkmaması için cinayeti işlediği öğrenildi. Talihsiz kızın, annesinin yazışmalarını gördüğü bu sebeple öldürüldüğü ortaya çıktı.

BOĞUP, İNTİHAR DEDİ

Ankara’nın Mamak ilçesinde 18 yaşındaki Esmanur Çakmak’ın ölümü üzerine yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Evde iple asılı bir şekilde kızını bulduğu yönünde ifade veren anne H.Ç.’nin, kızını kendi elleriyle boğduğu ve yasak ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında anne-kızın telefonları incelemeye alındı.



ESMANUR'UN ERKEK ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan inceleme sonrası Esmanur’un erkek arkadaşıyla mesajlarındaki yazışma dikkat çekti. Mesajlarda Esmanur’un erkek arkadaşına, annesinin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu konuda annesiyle sürekli tartıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca Esmanur'un defalarca annesi tarafından tehdit edildiği de mesajlarda görüldü. Olay sonrası suçunu itiraf eden anne H.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

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