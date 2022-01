Türkiye Gazetesi

İstanbul'u etkisi altına alan kar, kara yollarının yanı sıra hava ulaşımını da vurdu. Yoğun tipi sebebiyle hava trafiği durdu. 23 saat sonra İstanbul Havalimanı'na inişlere izin verildi. .

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Türk Hava Yollar (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Ayı, inişlerden sonra kalkışların da başladığını bildirdi.

Aycı "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" dedi.

İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri açıldı, 23 saat sonra ilk uçak indi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Havalimanı’ndaki pistlerden birinin hava trafiğine açılmasını duyurmasının ardından ilk uçak saat 12.30’da hava limanına iniş yaptı.

THY'den İstanbul Havalimanı kararı: Uçuşlar 00.00'a kadar durduruldu Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşlarını durduruldu.