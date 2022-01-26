Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli – Mahmut Özay

Kar, İstanbul’u tam anlamıyla esir aldı. Yollar gece yarısına kadar kilitlendi, metrobüsler doldu taştı. Yaşanan bu krizi Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, gazetemize değerlendirdi. Kadıoğlu “Bir kere daha gördük ki, afet durumlarında bir koordinasyon sıkıntımız var. Bu yalnızca kar yağması ile ilgili bir durumda değil, yarın deprem de olsa aynı fotoğrafı göreceğiz. Şu an yaşanan durumdan bahsedersek; bu, beklenen bir hadiseydi ancak ne kadar tedbir de alsanız, vatandaşları evlerinden çıkarmama konusunda başarılı olamıyorsunuz. Uyarılara insanların uymadığını görüyoruz. Güneşi gören yola çıkıyor, kar bir anda bastırınca olan oluyor. ‘Doğmamış çocuğa don biçilmez’ mantığı ile hareket ediyoruz. ‘Yolları niçin erken tuzlamadınız?’ sorusu akla gelebilir, öyle yapınca da arabalar tuzları refüje atıyor. Kısacası temelden ele almak, bütün planlamayı doğru yapmak gerekiyor. Ama biz kendi içimizdeki koordinasyon problemini çözemiyoruz. Yarın deprem olsa, bütün Avrupa gelse bu enkazı kaldıramaz” diye konuştu.

Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Bayram Doğan ise karın etkisini sürdürüp sürdürmeyeceğine dair bilgi verdi. Doğan şunları söyledi: Yarın kar yağışının etkisinin azalması bekleniyor. İstanbul Boğazı çevresi ve Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur yağabilir. Yağışın cuma günü duracağını, cumartesi ise tekrar yağacağını düşünüyoruz. Gereken uyarılar yapıldı ve tahmin ettiğimiz bütün olaylar yaşandı. Öyle anlatıldığı gibi öncekilerle kıyaslanması noktasında ekstra bir durum söz konusu değil.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan İmamoğlu “Sekiz saatte metrekareye 60 kilogram kar düştü. Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var; özellikle kuzey hattındaki bazı yollarda bir metreyi aştı. Şehrimizin genelinde ise 30 ila 50 santimetre kar kalınlığı oluştu. Ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. 133 bin 360 ton tuz stokumuz var. Bu dört günlük süreçte 54 bin ton civarında tuz, 21 ton civarında da solüsyon kullandık” dedi.

“YEMEK MOLASI VERMİŞTİM”

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki günkü yoğun kar yağışı sırasında bir balıkçıda çekilen fotoğrafıyla ilgili Twitter’tan açıklama yaptı. İmamoğlu, “19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU KİLİTLENDİ

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Kavşağı’nda 30 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol kilitlendi. Ardından kilometrelerce trafik oluştu. Saatlerdir yolda beklediklerini söyleyen tır şoförü İbrahim Kaymaz “Otobana bağlandıktan sonra bastıran kar 10 dakikada yolu kapadı. Ardından hayat âdeta durdu. Saatlerdir bekliyoruz” dedi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı dünya basınında manşet İstanbul'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 Kar yağdı, İstanbul'da trafik kilitlendi. Şehrin önemli yollarında sürücüler kontak kapattı. Yolların yüzde 90'ında trafik var. Peki, hangi İstanbul'da hangi yollar açık?