Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uğur Çalışkan (35) idaresindeki otomobil, Güzelyalı ışıklı kavşağında, Yusuf Karademir'in (31) kullandığı pikapla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

3 kişinin öldüğü kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada Sürücü Çalışkan ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pikap sürücüsü Karademir'in Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZADA 'KIRMIZI IŞIK İHLALİ' İDDİASI

Otomobil sürücüsü ve içinde bulunan 2 kişinin öldüğü kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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