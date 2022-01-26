Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de hayvancılıkla uğraşan Abdullah Kıpçak’a ait ağılda yangın çıktı. Nedeni henüz tam olarak belirlenemeyen yangında, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 saat süren yangında içeride bağlı şekilde bulunan çok sayıdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan alevlerin ortasında kaldı. Yangına ilk yardım için çevredeki komşuların koştu.

Ağılda mahsur kalan hayvanların bir kısmı kurtarılırken içeride kalan yaklaşık 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Ağıl ve müştemilatın olduğu binada ağır hasar oluşurken, hayvanların sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

Ağılda çıkan yangına ilk müdahale çevrede bulunan komşulardan geldi. Samanların, yemlerin dahi küle döndüğü yangın, ağıl sahiplerini perişan etti.

BAZI HAYVANLAR KAYIP

Ağılın sahibi Ayhan Kıpçak olayla ilgili "Perişan haldeyiz” sözleriyle çaresiz bekleyişini sürdürdü. Kıpçak, ağıllarında bulunan malzemelerin ve yaklaşık 80 hayvanının tamamen kül olduğunu, bir miktar hayvanının da kayıp olduğunu belirtti.

'800 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR, BİTTİK'

80 hayvanı telef olan üzüntülü adam perişan bir halde “İşletmemizde 70 kadar büyükbaş hayvanımız vardı. Yaklaşık 30’u telef oldu. Yaklaşık 48 tane de küçükbaş hayvanımız telef oldu. Samanlarımız, arpalarımız, yemlerimiz, mesanelerimiz hepsi kül oldu gitti. Bittik yani, 700-800 bin lira kadar zararımız var. 5-6 saattir yangın söndürülemedi. Birkaç tane kayıp hayvanımız var. Komşularımız sağ olsun çıkartmışlar ama hayvanlar dağılmış. Hayvanların hepsi tam değil. Kaybolanlar var, yananlar var. Perişan haldeyiz.” dedi.

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