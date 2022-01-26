Türkiye Gazetesi

Türkiye'de etkili olan kar yağışı etkisini yurdun hemen hemen her yerinde hissettiriyor. 53 yıl sonra Alanya'ya yağan kar görenleri hem sevindirdi hem şaşırttı. Öğle saatlerine doğru yağan kar ve dolu nedeniyle sera ve narenciye ağaçları zarar görürken Alanya plajı ise 10 dakika içerisinde sahili beyaz örtüyle kaplandı.

Aniden bastıran kar ve dolu yağışını gören Vatandaşlar, dükkan altlarına sığınırken esnaf ise dışarı çıkarak kar topu oynadı. Cadde ve sokaklar 10 dakika süren kar ve dolu yağışı ile beyaza bürünürken merkezde bulunan seralar zarar gördü.

53 yıl sonra yağan karı gören esnaf kar topu oynayarak o anların tadını çıkardı.

'ŞU YAŞIMA KADAR GÖRDÜĞÜM EN TUHAF ŞEY'

Sahilde kar ile karışık yağan doluyu gören bir vatandaş Alanya'da böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi ve "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" ifadelerini kullandı.

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