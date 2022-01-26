Türkiye Gazetesi

Çanta imalathanesinde saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi. İddialara göre, çanta imalathanesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın meydana geldi. Yangın kısa süre içerisinde tüm dükkana yayıldı. İçeride çalışan 1 kişi hemen kendini dışarı attı. Yoğun dumanı gören mahalleli durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangında müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sağlık ekipleri hazır bekledi.

YARALI YOK, BİNA BOŞALTILDI

Bina sakinlerinden Osman Karavaş, “Oturduğum binanın bodrum katında çanta imalathanesinde kaynak yapıldığı esnada kıvılcımdan yangın çıkmış. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çanta atölyesi olarak kullanıyor. Yaralı yok. Binada oturan herkes boşaltıldı” dedi.

Fatih’te çanta imalathanesinde yangın, bina boşaltıldı İstanbul Laleli’de çanta imalathanesinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangında, dükkanda hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı.

Acı olay: Yangın ihbarına gelen ekipler balkonda cesedini buldu Zonguldak'ta bir evde çıkan yangın sonrası olay yerine giden itfaiye ekipleri, balkonda bir adamın cansız bedenini buldu.