Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'deki bir apartmanda kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.

TEHLİKELİ TEMİZLİK

Esenyurt’ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.

"DÜŞME TEHLİKESİ YÜZDE 90"

Küçükçekmece’de çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı, kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı bugün de sürecek İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte trafiği durma noktasına getiren yağışın bugün de aralıklara devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi.