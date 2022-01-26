Türkiye Gazetesi

Fatih'te bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Kocamustafapaşa Mahallesi Bayraktar Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, zillere basarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Acı olay: Yangın ihbarına gelen ekipler balkonda cesedini buldu Zonguldak'ta bir evde çıkan yangın sonrası olay yerine giden itfaiye ekipleri, balkonda bir adamın cansız bedenini buldu.



İzmir'de yangın faciası, 80 yaşındaki adam canından oldu İzmir’in Konak ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 80 yaşındaki adam canından oldu.