Türkiye Gazetesi

Kastamonu Azdavay ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İki tavşan, karlı kaplı yolda adeta boksörler gibi dövüştü. Bu esnada arabayla yoldan geçenler, tavşanların kavgası sebebiyle ilerleyemedi. Bu anları kameraya alan vatandaşlar, tavşanların kapışmasını "karı-koca ya da arazi kavgası” şeklinde yorumladı.

Şahıslar “Eksi 15 derece soğukta neyi paylaşamıyorsunuz? Baksana sürekli bunlar birbirlerine vuruyorlar. Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız. Dünya malı dünyada kalır, ne yapıyorsunuz, ayrılın” sözleri gülümsetti.

Ayrıca vatandaşların birbirlerine "Ne yapalım, ayıralım mı? Baksana yüzü gözü kan içinde kaldı” dediği duyuldu.

Tavşanlar 180 kişinin hayatını değiştirdi: Ayda 10 bin lira kazanıyorlar Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tavşan sevgisini yatırıma dönüştüren üreticiler ayda 5-10 bin lira kazanıyor.

Tavşan azmanı! Kafese sığmadı, özel odasında yaşıyor İngiltere’de en büyük tavşan türlerinden birine ait Jester, tam 9 kilo ağırlığında. Sahibi Lyn Hobson (60), North Linconshire’daki evinde dev tavşana dayalı döşeli bir oda tahsis etti.