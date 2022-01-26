Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih'te bir evsizin sonu, görenleri kahretti. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, ısınmak için ateş yaktı. Bir anda yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanmaya başlayan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı. Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.



Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, “Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep’te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış” dedi.

92 yaşındaki adam konteynerde yanarak öldü Sivas’ta 92 yaşındaki bir vatandaşın yalnız yaşadığı konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yaşlı adam konteynerde yanarak hayatını kaybetti.

Üzerine tiner dökülen genç kız yanarak hayatını kaybetti Şanlıurfa'da üstüne dökülen tinerin alev alması sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan 13 yaşındaki Amara D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın babası ve ablası, cinayet şüphesiyle adliyeye getirildi.

Korkunç son! Annesine kızdı, yanarak öldü Korkunç olay Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç, kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.