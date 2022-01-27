Türkiye Gazetesi

Yurt genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, gündelik hayatı zorlaştırdı. Birçok ilde ulaşım dururken, kimi yapılar da zarar gördü. Bu kapsamda; Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü.



BİRİKEN KAR ÇATININ ÇÖKMESİNE NEDEN OLDU

Yoğun kar yağışı Elazığ ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Alacakaya ilçesinde bulunan belediye düğün salonu, çatısında toplanan kara daha fazla dayanamadı ve çöktü. O esnada salonun içeresinde kimsenin olmaması olası bir facianın da önüne geçti.

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