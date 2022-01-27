Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, bu yağışların Türkiye’nin su problemini çözmeyeceğini söyledi.

Bu senenin kurak geçmesini beklediklerini belirten Çukurçayır “Kimse ‘Bu kadar kar yağdı, su sıkıntısı biter’ diye düşünmesin. Türkiye’nin su problemi bu karla bitmez. Bu yağışları, bütün kış boyunca görmeliyiz” dedi.

İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı: Doluluk artışa geçti Birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı merak edilmeye başlandı. Kar şehir trafiğini felç ederken, barajlarda ise yüzleri güldürdü. Doluluk oranının yüzde 54.11'e yükseldiği öğrenildi.